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В Китае рассказали об опасности конфликта с США

Бывший посол КНР в США: конфликт Вашингтона и Пекина будет катастрофой для мира

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Global Look Press

Конфликт Китая и США будет иметь катастрофические последствия для мира. Об этом заявил бывший китайский посол в Соединенных Штатах Цуй Тянькай, передает РИА Новости.

По его словам, бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер неоднократно предупреждал, что конфликтов и конфронтации нужно избегать.

«Я считаю, что большинство разумных людей в обеих странах это осознают, но это не означает, что мы можем автоматически избежать конфликта и конфронтации, ничего не делая», — сказал экс-посол.

28 октября министр иностранных дел КНР Ван И заявлял, что деятельность сепаратистов на острове Тайвань является главным вызовом для двусторонних отношений Пекина и Вашингтона.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что между США и Китаем наблюдается настоящий шквал дипломатии на фоне возможной встречи лидеров двух государств в ноябре в Калифорнии. По мнению обозревателей издания, стороны постепенно налаживают отношения, несмотря на сложную ситуацию в мире и разные позиции страны по конфликту на Украине и войне на Ближнем Востоке.

16 октября председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков говорил, что призыв комиссии при конгрессе США готовиться к войне на два фронта с РФ и КНР не означает призыва к началу таковой. Он отмечал, что битва с двумя ядерными державами — «безумие».

Ранее Си Цзиньпин рассказал, чего ожидает от отношений КНР и США.

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