Оппозиция в Израиле заявила, что Нетаньяху должен извиниться за слова об армии

Лидер парламентской оппозиции Израиля, глава партии «Еш атид» Яир Лапид в соцсети Х заявил, что премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху «пересек красную черту», обвиняя армию и службы безопасности в нападении боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль, которое произошло 7 октября.

«Сегодня вечером Нетаньяху пересек красную линию. В то время как бойцы и командиры (Армии обороны Израиля) ЦАХАЛ доблестно сражаются против ХАМАСА и Хезболлы, он пытается обвинить их, вместо того, чтобы поддержать их», — написал Лапид.

По его словам, попытки уйти от ответственности и возложить вину на органы безопасности «ослабляют ЦАХАЛ, пока он борется с врагами Израиля».

Нетаньяху должен извиниться за свои слова, считает он.

До этого премьер-министр Израиля сообщил, что обстоятельства атаки ХАМАС 7 октября будут расследованы, но только после завершения наземной операции в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.