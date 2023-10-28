ХАМАС готов немедленно приступить к обмену пленными с Израилем

В заявлении главы политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара говорится, что палестинское движение готово немедленно заключить сделку по обмену пленными с Израилем, передает РИА Новости, ссылаясь на документ.

«Мы готовы немедленно заключить сделку по обмену, которая включает освобождение всех заключенных в оккупационных тюрьмах в обмен на освобождение всех заложников, удерживаемых сопротивлением», — заявил он.

Разные источники сообщают, что секторе Газа удерживаются от 200 до 250 заложников.

До этого представитель военного крыла радикального движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Обейда потребовал освобождения палестинских заключенных взамен на удерживаемых организацией израильских заложников.

Слен политического бюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявлял, что палестинское движение не готово отпустить израильских военнослужащих, взятых в плен в ходе боевых действий. Он отмечал, что освобождение солдат требует проведения отдельных переговоров.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».