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Нетаньяху не знает наверняка, помогал ли Иран планировать атаку ХАМАС

Нетаньяху заявил, что не знает наверняка, стоял ли Иран за планированием атаки ХАМАС

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ABIR SULTAN POOL/Reuters

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в субботу заявил, что не может с уверенностью сказать, стоял ли Иран за планированием атаки ХАМАС 7 октября, передает РИА Новости.

«Я не могу вам с уверенностью сказать, что в этой конкретной операции, в этот конкретный момент они участвовали в планировании», — заявил он.

При этом Нетаньяху выразил уверенность, что Тегеран координирует и финансирует этой организации.

Он отметил, что военный бюджет ХАМАС обеспечивается Ираном на 90%.

До этого глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в интервью Bloomberg, что новые фронты будут открыты против США, если те продолжат оказывать помощь Израилю.

Накануне замглавы Министерства иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани встретился с членом политбюро ХАМАС Абу Марзуком. Встреча прошла в Москве.

Ранее в США объяснили цель ночных атак Израиля в Газе.

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