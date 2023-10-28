Нетаньяху не знает наверняка, помогал ли Иран планировать атаку ХАМАС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в субботу заявил, что не может с уверенностью сказать, стоял ли Иран за планированием атаки ХАМАС 7 октября, передает РИА Новости.

«Я не могу вам с уверенностью сказать, что в этой конкретной операции, в этот конкретный момент они участвовали в планировании», — заявил он.

При этом Нетаньяху выразил уверенность, что Тегеран координирует и финансирует этой организации.

Он отметил, что военный бюджет ХАМАС обеспечивается Ираном на 90%.

До этого глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в интервью Bloomberg, что новые фронты будут открыты против США, если те продолжат оказывать помощь Израилю.

Накануне замглавы Министерства иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани встретился с членом политбюро ХАМАС Абу Марзуком. Встреча прошла в Москве.

Ранее в США объяснили цель ночных атак Израиля в Газе.