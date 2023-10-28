В МИД Венгрии заявили о готовности провести переговоры РФ и Украины

Венгрия готова организовать переговоры России и Украины, если стороны конфликта захотят провести встречу на территории республики. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Таким образом глава ведомства ответил на вопрос журналистов, рассматривает ли Будапешт возможность проведения в государстве переговоров Москвы и Киева в случае их возобновления. При этом министр указал, что при получении соответствующего запроса правительство Венгрии не станет раздумывать и ответит положительно.

«Вы можете быть посредником исключительно в том случае, если обе стороны хотят этого. Так что это от нас не зависит», — подчеркнул Сийярто.

Министр добавил, что через несколько дней после эскалации кризиса он разговаривал с российским коллегой Сергеем Лавровым и руководителем администрации президента Украины Андреем Ермаком. Тогда глава ведомства предложил представителям Москвы и Киева свою страну в качестве места проведения мирных переговоров, назвав ее «непредвзятым и безопасным местом» для подобного мероприятия.

Как сказал агентству Сийярто, данное предложение Венгрии до сих пор не утратило свою силу и остается актуальным. В связи с этим власти республики готовы предоставить площадку для российско-украинского диалога, если в ней появится необходимость.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с инициативой о проведении в стране национальной консультации по Украине и вопросам миграции.