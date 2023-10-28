В США заявили, что Украина гибнет по вине Соединенных Штатов

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что в настоящее время Украина гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО и свою сферу влияния. Такое мнение он высказал во время своего видеовыступления, передает РИА Новости.

Эксперт напомнил, что корни нынешнего конфликта на Украине лежат в моменте, когда после распада Советского Союза США решили «протолкнуть» идею расширения Североатлантического альянса и систематически проводили ее в жизнь.

Он обратил внимание, что в 2008 году бывший на тот момент президентом США Джордж Буш переступил важную для Российской Федерации «красную линию», пообещав так или иначе включить Грузию и Украину в состав альянса, при этом тогда лидеры стран Европы понимали, что это очень опасный шаг.

По словам Сакса, «это оказалось гибельным» для Грузии и Украины. В этой связи он процитировал бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера, который говорил: «Может быть, опасно быть врагом Америки, но быть другом Америки — фатально».

«Это как раз украинский случай: страна гибнет прямо сейчас по вине США из-за стремления к невыполнимой цели — вступлению в НАТО», — продолжил экономист.

Он также сказал, что Украина «погибает на поле боя» за то, чего этой стране «никогда не удастся достичь».

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что распад Украины может пойти по двум путям после того, как Киев проиграет в военном конфликте.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.