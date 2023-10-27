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Посол России одобрил участие Украины в церемониях у мемориалов воинам

Посол РФ Рамишвили одобрил участие Украины в церемониях у мемориалов воинам

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Павел Львов/РИА Новости

Посол Российской Федерации в Норвегии Теймураз Рамишвили одобрил участие Украины в церемониях у мемориалов воинам.  Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российская сторона не только не возражает, но и приветствует участие представителей «других народов СССР», в том числе Украины. Он подчеркнул, что это касается не только церемонии в Киркенесе, но и других регионах Норвегии.

Он подчеркнул, что белорусы, казахи, украинцы, а также представители других народов СССР воевали в составе Красной армии. Он добавил, что у России, международно-признанного правопреемника СССР, никто не может отнять право провести подобную церемонию.

До этого в министерстве иностранных дел России сообщили, что вызвали посла Норвегии Роберта Квиле в здание министерства в связи с попыткой срыва в Киркенесе мероприятия по чествованию памяти советских воинов.

До этого мэр норвежского города Киркенес убрал российский венок с памятника советским солдатам-освободителям.

Позже сенатор Константин Долгов прокомментировал действия мэра норвежской коммуны Сер-Варангера Магнуса Меланда. По его мнению, Норвегия окончательно потеряла историческую память.

Ранее МИД Норвегии объявил 15 сотрудников российского посольства «персонами нон грата».

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