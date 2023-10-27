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В Совфеде обсудили, как ИИ влияет на отечественную журналистику

IT-эксперт Синодов: ИИ помогает избавлять журналистов от рутинных задач

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В Совете Федерации прошло заседание комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ, на котором обсудили как искусственный интеллект (ИИ) влияет на современную журналистику. Директор по развитию агрегатора СМИ2 Юрий Синодов заявил, что искусственный интеллект помогает избавлять журналистов от рутинных задач.

По его словам, агрегатор использует ИИ в проекте переводных новостей стран БРИКС, создающемся в партнерстве с РЭУ им. Плеханова.

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман при этом отметил, что ИИ уже хорошо обеспечивает пересказ текстов, хотя и плохо работает с заголовками. В связи с развитием нейросетей, парламентарий посоветовал журналистам осваивать другие профессии.

На заседании затронули и тему влияния ИИ на информационную безопасность. Член совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов подчеркнул, что опытные пользователи искусственного интеллекта, являющиеся врагами России, представляют реальную опасность. По его словам, системы ИИ зачастую обучаются по критериям, задаваемым западными компаниями, и при применении российскими пользователями сохраняют в себе установки, заложенные иностранными создателями.

Сенатор Алексей Пушков добавил, что искусственный интеллект уже давно помогает иностранным СМИ выполнять поставленные пропагандистские задачи, в том числе антироссийские.

В 2023 году журналисты «Газеты.Ru», которая входит в медиахолдинг Rambler&Co, начали использовать искусственный интеллект от Сбера для оперативной публикации контента.

Редакция использует нейросетевую модель GigaChat, которая помогает находить подходящие видеоматериалы для новостных статей в собственной библиотеке интернет-издания.

Ранее в РАПСИ рассказали о применении ИИ в судебной системе.

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