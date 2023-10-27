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В Совбезе России считают, что США пытаются подмять под себя ООН

Замсекретаря Совбеза России Шевцов: США пытается подчинить своей воле ООН

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Carlo Allegri/Reuters

Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что США пытаются подчинить своей воле не только отдельные государства, но и целые международные организации, в том числе ООН, передает ТАСС.

«Американцы пытаются подмять под себя Организацию Объединенных Наций и другие международные организации. США всесторонне давят на своих вассалов и нейтральные страны, игнорируя их интересы», — сказал дипломат во время выступления на международной конференции «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире».

До этого постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявлял, что почти все замечания делегаций по проекту ближневосточной резолюции Соединенных Штатов были проигнорированы Вашингтоном.

25 октября Россия и КНР наложили вето на проект ближневосточной резолюции Совбеза ООН, который предложили США. За документ отдали свои голоса 10 стран, против выступили РФ, Китай и ОАЭ. Два государства воздержались.

Проект резолюции содержал осуждение нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль. В документе не содержалось призыва к прекращению огня, но признавалось право стран на самозащиту.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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