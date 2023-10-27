Политолог напомнил тревожное предсказание Клинтона по Ближнему Востоку

Предсказание экс-президента США Билла Клинтона относительно конфликта на Ближнем Востоке сбылось. На это в эфире Tsargrad.tv указал генеральный директор аналитического центра «Катехон» Михаил Якушев. Он напомнил о встрече 42-го американского лидера, который тогда уже покидал пост, с бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком и экс-председателем Палестинской национальной администрации Ясиром Арафатом.

»Клинтон тогда сказал: «У нас остался единственный шанс — перед моим уходом заключить мирный договор, соглашайтесь». Арафат ответил, что не может отдать мечеть Аль-Аксу. Этого тогда требовали израильтяне», — напомнил политолог.

Клинтон тогда сказал историческую фразу, продолжил Якушев.

«Вы можете не подписывать сейчас, но имейте в виду, прольется столько крови, что вы потом об этом пожалеете». Вот вам результат», — заключил эксперт.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев тем временем отметил, что наземная операция Израиля на территории сектора Газа состоится и будет иметь «самые тяжкие кровавые последствия». По его мнению, Израиль откладывает начало боевых действий, скорее всего, под давлением со стороны западных стран, а также из опасения вызвать гнев мирового сообщества. Однако, подчеркнул он, обольщаться не стоит.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Были захвачены десятки единиц израильской военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. Были нанесены удары по сотням объектов группировки в Газе, а израильский Совет национальной безопасности постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее Турция пригласила лидеров нескольких стран на митинг в поддержку Палестины.