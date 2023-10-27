ООН обвинила Израиль в военных преступлениях

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани обвинила Израиль в военных преступлениях в отношении сектора Газа. Ее слова приводит РИА Новости.

«Коллективное наказание населения Газы, лишение основных товаров, электричества, воды, бомбардировки густонаселенных районов — это военные преступления в соответствии с международным гуманитарным правом», — отметила она.

26 октября министры иностранных дел девяти арабских государств потребовали от Совета Безопасности ООН обязать Израиль и сектор Газа незамедлительно прекратить огонь.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Небензя заявил, что США проигнорировали замечания по своему проекту резолюции в СБ ООН.