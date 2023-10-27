Военный эксперт объяснил, для чего США просят Израиль отложить операцию в Газе

Израиль оттягивает проведение военной операции в Газе по просьбе властей США, считает эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. Американские власти хотят сначала ввести в регион дополнительные системы ПВО для защиты подконтрольных им территорий Ближнего Востока, объяснил он в беседе с телеканалом «360».

«Американцам необходимо усилить свою ударную группировку для подготовки атаки на Иран, чем они и занимаются. Поэтому наземную операция Израиля откладывают», – заявил Орлов, добавив, что США продолжают помогать Израилю. При этом, по мнению эксперта, из-за продолжающихся ударов израильской армии по Газе складывается впечатление, что борьба ведется с мирным населением.

Израиль «упустил момент» для проведения операции, о которой заявил уже две недели назад, считает политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Все две недели ждут вхождения ЦАХАЛ на территорию сектора Газа. Никакого фактора неожиданности, никакой внезапности, никакой растерянности и неподготовленности противоположной стороны уже не будет. Все две недели как готовы», – сказал он.

По мнению эксперта, что ЦАХАЛ, вероятнее всего, проведет массированную точечную операцию. На отказ от массированной операции повлияет, в том числе, внешнее давление, так как США опасаются ответных ударов по своей инфраструктуре и военным базам и в Ираке, и в Сирии, считает Солонников.

Напомним, глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные еще готовятся к проведению наземной фазы операции в секторе Газа. по его словам, маневры начнутся «довольно скоро». Позднее стало известно, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отказался подписать окончательный план наземной операции в Газе. В числе причин указывается его желание получить единогласное одобрение плана от всех членов чрезвычайного правительства, в числе которого – представители оппозиции.

Ранее власти Израиля заявили, что откажутся от проведения наземной операции, если ХАМАС «безоговорочно сдастся» и освободит заложников, подробности – в материале «Газеты.Ru».