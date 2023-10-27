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Блинкен выразил соболезнования в связи с кончиной экс-премьера КНР Ли Кэцяна

Блинкен выразил главе МИД КНР соболезнования из-за кончины Ли Кэцяна

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Damir Sagolj/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД КНР Ваном И выразил соболезнования по поводу кончины бывшего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря госдепа США Мэттью Миллера.

«Секретарь выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьера Ли Кэцяна», — отметил Миллер.

Бывшего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна не стало накануне в результате сердечного приступа. Ему было 68 лет, уточнило агентство Xinhua.

27 октября Блинкен и находящийся с официальным визитом в США Ван И обсудили вопросы, по которым у сторон имеются разногласия. Миллер уточнил, что на встрече шла речь и об областях сотрудничества. Он отметил, что беседа состоялась в рамках усилий «по поддержанию открытых линий». Переговоры сторон продолжатся 27 октября.

26 октября агентство Reuters не исключило, что президент США Джо Байден может провести переговоры с главой МИД Китая.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что развитие партнерства с РФ будет приоритетом для нового премьера Госсовета КНР.

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