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В палате представителей США заявили о необходимости импичмента главе МВД

Спикер палаты представителей Джонсон: главе МВД США нужно объявить импичмент

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Elizabeth Frantz/Reuters

Новый спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил, что законодатели США должны объявить импичмент министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу из-за нарушений на границе. Своим мнением он поделился в интервью журналисту Шону Хэннити, которое вышло в эфире телеканала Fox News.

«Майоркасу следует подготовить свое резюме», — сказал Джонсон, отвечая на вопрос, нужно ли объявить министру импичмент.

До этого член палаты представителей конгресса США Пат Фэллон (республиканец от штата Техас) официально обратился к законодателям с просьбой объявить импичмент Майоркасу из-за ситуации с нелегальной миграцией.

В мае губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что в штате создали специальное пограничное подразделение в составе национальной гвардии, которое займется борьбой с нелегальной миграцией на границах страны с Мексикой. Как рассказал губернатор, спецподразделение разместят на самых сложных участках, их целью будет перехват, отражение и возвращение мигрантов, которые незаконно пытаются проникнуть в США.

Ранее в США предупредили об угрозе нацбезопасности страны со стороны мигрантов.

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