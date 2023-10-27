Новый председатель палаты представителей конгресса остерегается старости Байдена

Возраст президента США Джо Байдена представляет опасность для страны, считает новый спикер палаты представителей американского конгресса, республиканец Майк Джонсон. Об этом он рассказал в интервью журналисту Шону Хэннити, которое вышло в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

«Да, я думаю, что большинство из нас так думают», — ответил Джонсон на вопрос, наблюдает ли он у хозяина Белого дома «снижение умственных способностей» и видит ли он в том опасность для США.

«Это не личный недостаток, но это связано с возрастом и сообразительностью, все люди по-разному стареют <…>. И нас беспокоит, что сейчас не время, чтобы демонстрировать на мировой арене нашу слабость. Сейчас опасное время, мир — пороховая бочка», — отметил Джонсон.

Большая часть американцев считает, что 80-летний Байден слишком стар для работы главой государства в течение второго срока. Против нового президентского срока Байдена подали голоса 76% респондентов в опросе, который провели эксперты Университета Монмута.

Президент США Джо Байден из-за своего физического и психологического состояния может быть не переизбран на пост главы государства, сообщил в сентябре журнал Spectator.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден стал чаще предпочитать теннисные туфли на фоне регулярных падений на публике.