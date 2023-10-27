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Новый председатель палаты представителей конгресса остерегается старости Байдена

Спикер палаты представителей Джонсон: возраст Байдена опасен для США

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Jonathan Ernst/Reuters

Возраст президента США Джо Байдена представляет опасность для страны, считает новый спикер палаты представителей американского конгресса, республиканец Майк Джонсон. Об этом он рассказал в интервью журналисту Шону Хэннити, которое вышло в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

«Да, я думаю, что большинство из нас так думают», — ответил Джонсон на вопрос, наблюдает ли он у хозяина Белого дома «снижение умственных способностей» и видит ли он в том опасность для США.

«Это не личный недостаток, но это связано с возрастом и сообразительностью, все люди по-разному стареют <…>. И нас беспокоит, что сейчас не время, чтобы демонстрировать на мировой арене нашу слабость. Сейчас опасное время, мир — пороховая бочка», — отметил Джонсон.

Большая часть американцев считает, что 80-летний Байден слишком стар для работы главой государства в течение второго срока. Против нового президентского срока Байдена подали голоса 76% респондентов в опросе, который провели эксперты Университета Монмута.

Президент США Джо Байден из-за своего физического и психологического состояния может быть не переизбран на пост главы государства, сообщил в сентябре журнал Spectator.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден стал чаще предпочитать теннисные туфли на фоне регулярных падений на публике.

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