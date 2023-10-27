Мэр норвежского города убрал венок России с памятника советским освободителям

Мэр норвежского города Киркенес убрал российский венок с памятника советским солдатам-освободителям, сообщает портал NRK.

Из-за памятника и возложения к нему венков возник конфликт между российским консулом Николаем Коныгиным и мэром Сер-Варангером Магнусом Меландом. Коныгин проигнорировал призывы воздержаться от участия в мероприятиях, связанных с празднованием освобождения норвежского города Киркенес Красной армией 25 октября 1944 года.

Это и то, что российский венок частично закрыл собой норвежский, привело норвежского мэра в ярость — в результате российский венок был приказом муниципалитета убран.

Однако, как стало известно изданию, позднее одна из россиянок, участвовавших в церемонии, вернула российский венок на место.

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