Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из Приднестровья

Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном в Брюсселе. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что Североатлантический альянс полностью поддерживает суверенитет республики — то есть не признает независимость Приднестровья.

«Рад познакомиться с премьер-министром Дорином Речаном нашего уважаемого партнера Молдовы. НАТО полностью поддерживает ваш суверенитет и территориальную целостность, и мы призываем Россию полностью вывести свои войска с вашей территории», — написал Столтенбрег.

Он добавил, что Молдавия может рассчитывать на поддержку со стороны НАТО.

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике свою миссию выполняют российские миротворцы, а также находится контингент военных РФ, которые охраняют склады боеприпасов в селе Колбасна, которые были созданы еще в 1940-х годах (затем туда свозили боеприпасы и оружие при выводе советских войск из стран соцблока). Нынешний президент Молдавии Майя Санду выступает за замену российских миротворцев на представителей ОБСЕ и за вывод войск из Колбасны.

Ранее Молдавия решила активизировать сотрудничество с НАТО.