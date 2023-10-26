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Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из Приднестровья

Генсек НАТО Столтенберг считает, что РФ должна вывести войска из Приднестровья

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Bing Guan/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном в Брюсселе. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что Североатлантический альянс полностью поддерживает суверенитет республики — то есть не признает независимость Приднестровья.

«Рад познакомиться с премьер-министром Дорином Речаном нашего уважаемого партнера Молдовы. НАТО полностью поддерживает ваш суверенитет и территориальную целостность, и мы призываем Россию полностью вывести свои войска с вашей территории», — написал Столтенбрег.

Он добавил, что Молдавия может рассчитывать на поддержку со стороны НАТО.

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике свою миссию выполняют российские миротворцы, а также находится контингент военных РФ, которые охраняют склады боеприпасов в селе Колбасна, которые были созданы еще в 1940-х годах (затем туда свозили боеприпасы и оружие при выводе советских войск из стран соцблока). Нынешний президент Молдавии Майя Санду выступает за замену российских миротворцев на представителей ОБСЕ и за вывод войск из Колбасны.

Ранее Молдавия решила активизировать сотрудничество с НАТО.

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