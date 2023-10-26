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В Минюсте РФ рассказали о степени готовности нового КоАП

Замминистра юстиции Логинов: новый КоАП почти готов

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Статс-секретарь, замминистра юстиции РФ Андрей Логинов в рамках конференции «Цифровые международные отношения» в МГИМО заявил, что новый Кодекс об административных правонарушениях уже практически готов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы его, наверное, уже в следующем году представим в правительство», — пояснил Логинов.

До этого глава российского министерства юстиции Константин Чуйченко на заседании в Госдуме заявил, что не считает закон об иноагентах репрессивным.

По его словам, этот закон прежде всего направлен на профилактику. Глава ведомства рассказал, что в настоящее время в перечне иностранных агентов находятся около 700 физических и юридических лиц.

Также Чуйченко говорил, что из реестра иноагентов исключили 64 человека и юрлица. Человек или организация удаляются из соответствующего перечня, когда у них утрачивается связь с зарубежными «выгодополучателями».

Ранее Путин подписал закон о штрафах за навязывание допуслуг потребителям.

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