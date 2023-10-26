Небензя заявил, что члены СБ ООН, отклонив резолюцию РФ, не нашли стратегическую мудрость

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что члены Совета Безопасности, не проголосовав за проект российской резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, не нашли в себе стратегическую мудрость. Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя высказал сожаление в связи с тем, что Совбез ООН не смог отреагировать на беспрецедентный кризис в регионе. По его словам, члены Совета Безопасности, замкнувшись на своих функциональных повестках, не нашли смелости проявить стратегическую мудрость и поддержать российский проект.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа с призывом к немедленному прекращению огня. За российский проект не проголосовали необходимые девять из 15 членов Совбеза. Вместо чего получилось, что четыре страны голосовали за, две – против, а девять воздержались.

Представители России и Китая в СБ ООН, в свою очередь, наложили вето на резолюцию США по израильско-палестинскому конфликту.

Как ранее заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, проект ближневосточной резолюции США насквозь политизирован.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.