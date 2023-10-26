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Молдавия выдала Киеву более 30 украинцев, бежавших от военных действий

Молдавия выдала Украине более 30 ее граждан, бежавших от военных действий

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Shutterstock

По информации кишиневских СМИ, компетентные органы Молдавии выдали более 30 граждан Украины украинским пограничникам. Эти люди искали убежище в Молдавии из-за военных действий на родине. Согласно данным, это произошло в период с 24 февраля 2022 года по 1 октября 2023 года. Украинская пограничная служба сообщает, что Молдавия передала им 35 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на молдавские СМИ.

Пока пограничная полиция Молдавии не представила официального заявления или уточнений относительно этой информации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

17 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 15 ноября 2023 года.

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