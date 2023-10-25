В Италии призвали ЕС не допустить ошибки по Украине

Евросоюз не должен прекращать поддержку Украины, считает премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает ANSA. По ее словам, в текущей ситуации отказ от помощи Киеву станет ошибкой.

«Мы намерены еще раз заявить о поддержке украинского народа. Мы не должны допустить ошибку, уменьшая поддержку украинского дела», — отметила Мелони, презентуя в итальянском сенате планы Рима по предстоящему саммиту ЕС.

Она добавила, что поддержка Киева важна на фоне нападения ХАМАС на Израиль. Мелони подчеркнула, что Италия смотрит не только на настоящее, но и на мирное будущее, «европейское будущее Украины».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в Венгрии рассказали об усталости Европы от конфликта на Украине.