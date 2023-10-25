В России призвали жестче реагировать на снос советских памятников в Литве

Российским властям следует более жестко реагировать на провокационные действия Литвы, в том числе – на снос советских памятников, считает политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Нужно использовать экономические рычаги, в том числе – полностью обнулить торговые отношения со страной, заявил он в разговоре с НСН.

«Мы должны были с самого начала значительно жестче реагировать на то, что они делали. Пока что элементы взаимной торговли существуют, их надо полностью обнулить, других механизмов воздействия я не вижу. Бомбардировать их что ли? Нежелательно и не нужно», – отметил политолог.

По его мнению, России следовало обращаться в международные организации по факту каждого сноса советского памятника, а также выступать с соответствующим заявлением.

В Прибалтике притесняют русскоязычных граждан из-за пассивной реакции на действия литовских властей со стороны самих россиян, убежден Жарихин.

«Собственной активности граждан было недостаточно», – считает он.

Напомним, накануне Литва выразила протест России из-за снятия во Владимире памятного знака в честь деятеля католической церкви Литвы архиепископа Мечисловаса Рейниса.

В то же время в Литве с прошлого года демонтируют памятники советским воинам. Министр культуры Литвы Симонас Кайрис называл эти действия законными, так как они не противоречат Женевской конвенции.