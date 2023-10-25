Депутаты внесли в Думу закон о борьбе с «агрессивными» англицизмами

Депутаты Александр Хинштейн, Елена Ямпольская и другие внесли в Думу законопроект о борьбе с англицизмами. Его текст опубликован на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Депутаты заявили, что в России имеет место «агрессивное активное использование» вывесок, надписей и размещение информации на иностранном языке, несмотря на то, что именно русский язык является государственным.

«Должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей как, например, «coffee», «fresh», «sale», «shop», «open» и т.п.», — говорится в законопроекте.

Отмечается, что требование законопроекта не будет распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания. При этом в субъектах РФ, где проживают национальные меньшинства, предлагается дублировать вывески на русском языке в том же оформлении, что и вывеска на государственном языке этих субъектов.

Также депутаты потребовали ограничить использование англицизмов в СМИ.

«Целью законодательной инициативы является формирование в России национально ориентированной среды, обеспечение защиты русского языка и ограничение использования иностранных (заимствованных) слов в публичном пространстве», — говорится в законопроекте.

До этого в администрации Саратова предложили запретить вывески на иностранных языках.

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