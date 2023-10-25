Польша сменила посла на Украине

Глава МИД Польши Збигнев Рау назначил новых послов республики в четырех государствах, передает ТАСС. По информации агентства, изменения затронули представительства Варшавы на Украине, в Анголе, в Боснии и Герцеговине и во Вьетнаме.

«Рау назначил новых послов в четырех государствах. Ярослав Гузы будет новым послом Польши на Украине», — говорится в сообщении.

Как пишет «Страна.ua», 68-летний Гузы не дипломат, а историк по образованию. По данным украинского портала, за свою карьеру он успел поработать советником министра обороны Польши, войти в совет Польского атлантического клуба и стать экспертом-международником в агентстве PAP. При этом до него пост посла Варшавы на Украине занимал 47-летний Бартош Чихоцкий, он возглавлял диппредставительство в Киеве с 2019 года.

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