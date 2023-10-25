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Два военных самолета с гумпомощью для палестинцев направлены из Марокко

Марокко направило два самолета с гуманитарной помощью для палестинцев

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Reuters

Марокко отправило чрезвычайную гуманитарную помощь палестинцам по указанию короля Мухаммеда VI, председателя комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике марокканского МИД.

В дипведомстве указали, что два военных самолета с гуманитарной помощью во вторник вечером покинули базу королевских ВВС в Кенитре и направились в аэропорт египетского города Эль-Ариш.

Уточняется, что помощь от Королевства Марокко состоит во внушительном количестве продуктов питания, медицинских средств и воды. Порядок отправки чрезвычайной помощи согласован с египетскими и палестинскими властями.

Ранее четвертая колонна с гуманитарной помощью населению сектора Газа из восьми грузовиков пересекла контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе палестинского анклава и Египта. Гуманитарные грузы выгрузили на палестинской стороне пограничного перехода. Предыдущий «караван» из 20 машин привез палестинцам через египетскую границу лекарства, предметы медицинского назначения и консервы.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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