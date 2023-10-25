Два военных самолета с гумпомощью для палестинцев направлены из Марокко

Марокко отправило чрезвычайную гуманитарную помощь палестинцам по указанию короля Мухаммеда VI, председателя комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике марокканского МИД.

В дипведомстве указали, что два военных самолета с гуманитарной помощью во вторник вечером покинули базу королевских ВВС в Кенитре и направились в аэропорт египетского города Эль-Ариш.

Уточняется, что помощь от Королевства Марокко состоит во внушительном количестве продуктов питания, медицинских средств и воды. Порядок отправки чрезвычайной помощи согласован с египетскими и палестинскими властями.

Ранее четвертая колонна с гуманитарной помощью населению сектора Газа из восьми грузовиков пересекла контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе палестинского анклава и Египта. Гуманитарные грузы выгрузили на палестинской стороне пограничного перехода. Предыдущий «караван» из 20 машин привез палестинцам через египетскую границу лекарства, предметы медицинского назначения и консервы.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.