Россия выдвинула новый проект резолюции ООН по Ближнему Востоку

В новом проекте резолюции по Ближнему Востоку, предложенному Россией Совету Безопасности ООН, содержится призыв к немедленному прекращению огня всеми сторонами, сообщает ТАСС.

В проекте документа также предлагается обеспечить беспрепятственные поставки в сектор Газа товаров первой необходимости, в том числе электроэнергии, воды, топлива, продовольствия и медикаментов. Для выполнения этой задачи требуется постоянная работа контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с Египтом.

Кроме того, должны быть освобождены все ранее захваченные заложники, а пострадавшим израильским и другим гражданским лицам и их родным должно быть выражено сочувствие и соболезнование.

Россия призвала стороны соблюдать международное право, защищать гражданское население и сотрудников гуманитарных миссий и врачей, не допускать ударов и разрушения ключевых объектов гражданской инфраструктуры.

В резолюции содержится осуждение атаки палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль и захват заложников, а также призыв к Израилю отменить приказ об эвакуации жителей сектора Газа на юг анклава.

Ранее сообщалось, что Россия не поддержит проект резолюции США по палестино-израильскому конфликту.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.