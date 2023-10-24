Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия выдвинула новый проект резолюции ООН по Ближнему Востоку

Новый проект российской резолюции призвал прекратить огонь на Ближнем Востоке

close
100%
Mohammed Salem/Reuters

В новом проекте резолюции по Ближнему Востоку, предложенному Россией Совету Безопасности ООН, содержится призыв к немедленному прекращению огня всеми сторонами, сообщает ТАСС.

В проекте документа также предлагается обеспечить беспрепятственные поставки в сектор Газа товаров первой необходимости, в том числе электроэнергии, воды, топлива, продовольствия и медикаментов. Для выполнения этой задачи требуется постоянная работа контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с Египтом.

Кроме того, должны быть освобождены все ранее захваченные заложники, а пострадавшим израильским и другим гражданским лицам и их родным должно быть выражено сочувствие и соболезнование.

Россия призвала стороны соблюдать международное право, защищать гражданское население и сотрудников гуманитарных миссий и врачей, не допускать ударов и разрушения ключевых объектов гражданской инфраструктуры.

В резолюции содержится осуждение атаки палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль и захват заложников, а также призыв к Израилю отменить приказ об эвакуации жителей сектора Газа на юг анклава.

Ранее сообщалось, что Россия не поддержит проект резолюции США по палестино-израильскому конфликту.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий