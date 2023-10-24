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Дипломат оценил угрозу втягивания «Талибана»* в палестино-израильский конфликт

Кабулов заявил об отсутствии угрозы втягивания талибов в войну Израиля и ХАМАС

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Ali Khara/Reuters

Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что не видит угрозы втягивания движения «Талибан» (организация запрещена в России), захватившего власть в Афганистане, в конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом он сообщил ТАСС.

«Мы не видим никакой такого рода угрозы, чтобы талибы втягивались в ближневосточный конфликт», — сказал Кабулов.

24 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Иран и «Хезболла» не должны воспользоваться ближневосточным конфликтом. Он также подчеркнул, что нельзя допустить его расширения.

До этого президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна готова к возможному конфликту с Ливаном, если шиитская организация «Хезболла» втянет ее в войну.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

*   организация запрещена в России
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