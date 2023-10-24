Зеленский по видеосвязи выступил на заседании Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Европейской комиссии (ЕК), выступив на мероприятии по видеосвязи. Об этом во время брифинга с журналистами в Брюсселе сообщил заместитель главы организации Марош Шефчович, передает ТАСС.

«Президент Зеленский выступил на заседании Еврокомиссии», — указал он.

Как сказал представитель регионального содружества, в ходе заседания члены ЕК заверили украинского лидера в продолжении поддержки его страны. По словам Шефчовича, отношение еврокомиссаров к этому вопросу не изменилось.

24 октября украинское издание «Европейская правда» опубликовало текст обращения президента страны к коллегии еврокомиссаров, собравшейся в Брюсселе. В своем заявлении Зеленский подчеркнул, что власти «максимально быстро» выполняли рекомендации по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС).

Глава государства уточнил, что Киев уже готов стать членом регионального содружества. По его словам, в условиях продолжающихся боевых действий Украина смогла сделать даже больше необходимого.

Ранее Киев начал переговоры с Парижем о гарантиях безопасности.