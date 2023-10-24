Мишустин уволил замглавы Минфина

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Тимура Максимова от должности заместителя министра финансов. В распоряжении правительства говорится, что это было сделано по просьбе самого Максимова, передает ТАСС.

В конце сентября глава российского правительства освободил от должности заместителя министра цифрового развития Дмитрия Кима.

В прошлом месяце Мишустин также освободил от должности статс-секретаря — замминистра цифрового развития России Олега Пака от занимаемой должности по его просьбе.

24 октября комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект российского бюджета на 2024-2026 годы.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.