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Мишустин уволил замглавы Минфина

Мишустин освободил от должности замминистра финансов Максимова по его просьбе

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Тимура Максимова от должности заместителя министра финансов. В распоряжении правительства говорится, что это было сделано по просьбе самого Максимова, передает ТАСС.

В конце сентября глава российского правительства освободил от должности заместителя министра цифрового развития Дмитрия Кима.

В прошлом месяце Мишустин также освободил от должности статс-секретаря — замминистра цифрового развития России Олега Пака от занимаемой должности по его просьбе.

24 октября комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект российского бюджета на 2024-2026 годы.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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