Хельсинки придется заплатить высокую цену за ненависть к России. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политолог Йохан Бекман, комментируя результаты исследования финских ученых, которые пришли к выводу, что население страны ждет депрессия из-за ухудшения климатических условий. Эксперт подчеркнул, что депрессивные настроения граждан скорее связаны с экономической ситуацией.

«Премьер предыдущего правительства — Санна Марин. Чем она занимается? Она вообще предала всех избирателей. Она уволилась из парламента. Уволилась еще из горсовета. И решила шататься по Европе, Америке, продавать какие-то свои лекции за большие деньги, где она выступает против России. И голодает ее народ одновременно», — сказал Бекман.

Он добавил, что финское правительство само создало кризисную ситуацию, отказавшись от сотрудничества с Россией и распространяя русофобию.

До этого журналист Кости Хейсканен заявлял, что россияне больше не поверят ни правительству Финляндии, ни простым финнам. Так он прокомментировал намерение Хельсинки облегчить изъятие недвижимости граждан РФ. По его словам, такой шаг властей республики является очередным проявлением русофобии.

Ранее финский журналист раскрыл проблемы из-за украинских беженцев.