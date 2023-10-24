«Грапарак»: Пашинян лично призвал лидера Нагорного Карабаха выполнить все требования Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян лично призвал главу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвела Шахраманяна принять все условия Азербайджана во время военной операции Баку, чтобы не допустить разрастания боевых действий. Об этом сообщает газета «Грапарак» со ссылкой на источники.

По информации газеты, когда Азербайджан передал Нагорно-Карабахской республике требования о роспуске государственных институтов, армии и сдаче вооружений, Шахраманян связался с главой Службы национальной безопасности Армении Арменом Абазяном, который организовал телефонный разговор главы НКР с Пашиняном.

В ходе диалога премьер-министр Армении призвал «немедленно выполнить все требования Азербайджана», чтобы не допустить перехода войны на территорию Армении, пишет «Грапарак».

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев стороны достигли договоренности о прекращении огня. 28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее глава Нагорно-Карабахской республики заявил о невозможности ее упразднения.