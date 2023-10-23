Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЕС определились с ответом на госпереворот в Нигере

ЕС решил ввести санкции против Нигера после военного госпереворота в республике

close
100%
Souleymane Ag Anara/Reuters

Совет Евросоюза согласовал рамки ограничительных мер в отношении Нигера после смены руководства страны в результате государственного переворота, сообщается на сайте европейского ведомства. По решению Брюсселя, санкции затронут тех, кто подрывает стабильность, демократию, верховенство закона в Нигере и представляет угрозу миру и безопасности в регионе.

«Своим решением ЕС усиливает свою поддержку усилий ЭКОВАС и посылает четкий сигнал: военные перевороты влекут за собой издержки», — говорится в сообщении.

Согласно решению Совета ЕС, санкции против Нигера включают замораживание активов и запрет на предоставление средств физическим и юридическим лицам, а также запрет на поездки физических лиц. При этом в Брюсселе подчеркнули, что продолжат поддерживать народ африканской республики, в том числе за счет поставок гумпомощи.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Базум обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств — «Газета.Ru») выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот. При этом путчисты пригрозили устранить свергнутого президента в случае военного вторжения в республику.

Ранее свергнутый президент Нигера попытался сбежать.

Все новости на тему:
Переворот в Нигере
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий