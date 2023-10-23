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СБУ создала управление для тесных контактов с британской разведкой

WP: СБУ создала «шестое управление» для сотрудничества с MI6

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Frank Augstein/AP

На Украине создали ведомство для тесного сотрудничества с британской разведслужбой MI6. По данным источников Washington Post, оно получило название «шестое управление» и подконтрольно Службе безопасности Украины (СБУ).

Газета напомнила об интервью экс-главы СБУ Валентина Наливайченко журналу The Economist, в котором тот рассказал о создании «пятого управления» в составе контрразведки в 2015 году после воссоединения Крыма с РФ и объявления независимости со стороны ДНР и ЛНР.

По словам Наливайченко, «пятое управление» фокусировалось на применение «активных мер» против России, включая физическое устранение «коллаборантов». Уточняется, что это ведомство изолировано от прочих подразделений СБУ и напрямую работает с ЦРУ.

Как выяснили американские журналисты, с тех пор появилось и «шестое управление», которое стало сотрудничать с британской разведкой.

На днях президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд кадровых перестановок в СБУ, сняв с поста замглавы службы Анатолия Сандурского и освободив от должности начальника Управления СБУ в Винницкой области Анатолия Денисенко. Подробнее о других кадровых изменениях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что СБУ подозревает телеведущего Гольдарба в коллаборационизме.

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