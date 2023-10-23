Крым обратится в международные суды из-за водной блокады

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что представители республики обратятся в международные суды из-за водной блокады со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Арбитражный суд рассматривает по существу иск об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Сумма ущерба оценивается в 153 млрд рублей, общий ущерб оценивается в более чем 4 трлн рублей.

«Дальнейшие шаги — мы, безусловно, будем подавать и в международные суды», — пояснил Константинов.

До этого Константинов говорил, что в Крыму в рамках судебного процесса будет подготовлен полный список организаторов и исполнителей водной блокады полуострова, к которой причастна Украина.

Он подчеркнул, что в ходе судебного процесса власти Крыма готовы назвать конкретные имена тех, кто водную блокаду инициировал, и кто был его непосредственным исполнителем.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.