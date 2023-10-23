В МИД РФ назвали последствия остановки прохода по Балтийскому морю

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что закрытие судоходства для российских судов по Балтийскому морю станет грубейшим нарушением международного права. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Глушко, Россия никогда не допустит того, чтобы Балтийское море превратилось «во внутреннее озеро НАТО».

»Брюссель и другие столицы стран НАТО должны понимать всю серьезность последствий такого шага. <...> Мы знаем, что некоторые политики и натовские стратеги мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Но этого не будет», — подчеркнул Глушко.

До этого президент Латвии Эдгарс Ринкевичс говорил, что страны — участницы Североатлантического альянса могут пойти на закрытие судоходства в Балтийском море.

По его словам, такие меры стоит принять, если будет доказана «вина России» в повреждении газопровода Balticconnector. Он добавил, что пока расследование ЧП с газопроводом продолжается.

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