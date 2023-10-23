Япония заявила, что сохранит курс на заключение мирного договора с РФ

Правительство Японии сохранит курс на заключение мирного договора с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, слова которого приводит ТАСС.

«<…> мы продолжим политику, направленную на решение территориальной проблемы и подписание мирного договора», — подчеркнул политик.

По словам Кисиды, японско-российские отношения «находятся в тяжелом состоянии».

Во всей программной речи на пленарном заседании нижней палаты парламента премьер-министр только один раз упомянул о российско-японских отношениях. В выступлении глава японского кабмина также подверг критике действия России на Украине.

21 октября бывшего замглавы МИД России, главного научного сотрудника ИМЭМО РАН Георгия Кунадзе (признан в РФ иностранным агентом) уличили в лоббировании передачи Курил Японии. Как рассказал ТАСС дипломатический источник, Кунадзе работал в российском внешнеполитическом ведомстве во времена «козыревщины» (по имени экс-министра иностранных дел РФ Андрея Козырева. — «Газета.Ru»).

Ранее Южная Корея, США и Япония впервые провели совместные учения ВВС.