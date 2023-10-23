По мнению обозревателя Кристофера Миллера из Financial Times (FT), украинский лидер Владимир Зеленский во время своего пребывания в Брюсселе стремился не привлекать внимание союзников. Журналист отметил, что украинский президент действовал осторожно, чтобы не создавать впечатление, будто он борется за внимание.

Миллер также указал на усталость мирового сообщества от Украины, что подтверждают последние события на международной арене. По мнению Миллера, это может затруднить властям Украины запросы о дополнительном финансировании на многомиллиардные суммы.

Президент Украины неожиданно прибыл в Бельгию 10 октября, где на следующий день состоялась встреча министров обороны стран НАТО. По мнению другого обозревателя Бена Холла, цель поездки Зеленского заключалась в привлечении внимания к конфликту на Украине на фоне эскалации событий в Израиле.

Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин потребовал немедленной отставки Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.