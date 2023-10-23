Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

FT: Зеленский на встрече с союзниками делал вид, что не борется за их внимание

FT: президент Зеленский делал вид, что не борется за внимание союзников

close
100%
Olivier Matthys/AP

По мнению обозревателя Кристофера Миллера из Financial Times (FT), украинский лидер Владимир Зеленский во время своего пребывания в Брюсселе стремился не привлекать внимание союзников. Журналист отметил, что украинский президент действовал осторожно, чтобы не создавать впечатление, будто он борется за внимание.

Миллер также указал на усталость мирового сообщества от Украины, что подтверждают последние события на международной арене. По мнению Миллера, это может затруднить властям Украины запросы о дополнительном финансировании на многомиллиардные суммы.

Президент Украины неожиданно прибыл в Бельгию 10 октября, где на следующий день состоялась встреча министров обороны стран НАТО. По мнению другого обозревателя Бена Холла, цель поездки Зеленского заключалась в привлечении внимания к конфликту на Украине на фоне эскалации событий в Израиле.

Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин потребовал немедленной отставки Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий