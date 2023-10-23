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В Аргентине, вероятно, состоится второй тур выборов президента

Экзитполы в Аргентине свидетельствуют о втором туре президентских выборов

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Mariana Nedelcu/Reuters

Судя по всему, ни одному из кандидатов в президенты Аргентины не удалось набрать необходимого количество голосов для победы в первом туре выборов. Об этом, ссылаясь на данные экзитполов, сообщает телеканал TN.

Команда, представляющая кандидата-либертарианца Хавьера Милея, утверждает, что он лидирует на выборах и выходит во второй тур вместе с министром экономики Серхио Массой, который был выдвинут правящей коалицией «Союз ради родины». В свою очередь, представители бывшего министра безопасности Патрисии Буллрич, идущей на выборы от крупнейшей оппозиционной коалиции «Вместе за перемены», также ссылаясь на экзитполы, заявили, что она выходит в следующий тур голосования.

Для победы в первом туре кандидат должен набрать более 45% голосов либо 40% при том условии, что отрыв от его ближайшего соперника составит не менее 10%. Если первый тур голосования не выявит победителя, то 19 ноября состоится второй тур выборов.

Ранее сообщалось, что в Аргентине закрылись избирательные участки на выборах президента.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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