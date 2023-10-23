В Аргентине завершилось голосование на выборах президента

Голосование в рамках президентских выборов завершилось в Аргентине. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным агентства, главными претендентами на высший пост в стране являются бывший министр безопасности Патрисия Буллрич и крайне правый политик Хавьер Милей. Кроме того, одним из лидеров этой политической гонки считается Серхио Масса.

Последний является кандидатом от правящего в республике альянса «Союз ради родины». Буллрич, в свою очередь, представляет оппозиционную партию «Вместе за перемены».

В соответствии с законодательством Аргентины, для победы в первом туре выборов одному из кандидатов необходимо набрать более 45% голосов. Также возможен вариант, при котором лидер набирает 40% голосов. Однако в таком случае ему необходимо иметь отрыв в 10% голосов от ближайшего соперника.

Участие в голосовании является обязательным для всех совершеннолетних граждан республики. По информации агентства, результаты этих президентских выборов станут известны уже вечером 22 октября (ранним утром 23 октября по Москве).

Ранее в Польше подвели итоги парламентских выборов.