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Анкара рассчитывает на «дорожную карту» ЕС по Турции в середине декабря

TGRT Haber: Анкара рассчитывает на «дорожную карту» ЕС по Турции

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Murad Sezer/Reuters

Глава министерства торговли Турции Омер Болат заявил, что Анкара рассчитывает на «дорожную карту» ЕС по Турции в середине декабря, передает телеканал TGRT Haber.

«Министр Болат отметил, что ЕС откроет досье по Турции с докладом о расширении 8 ноября, и сообщил хорошую новость о том, что в середине декабря страны-члены определят «дорожную карту» для Турции на уровне лидеров», — говорится в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция ничего не ждет от ЕС относительно вступления в союз. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте, передает Haberturk.

По его словам, если ЕС откажется от «несправедливого отношения касательно выдачи виз, то они исправят свои ошибки».

Также Эрдоган заявил, что решение о вступлении Турции в Евросоюз (ЕС) будет приветствоваться, но Турция считает себя самодостаточной страной и не нуждается в помощи или поддержке от Европы, такую позицию выразил в своей речи президент Турции Реджеп Эрдоган.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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