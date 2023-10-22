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В США заявили, что Израиль сам должен принимать решение о наземной операции

Блинкен: Израиль должен сам принять решение о начале наземной операции

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Craig Ruttle/Pool via Reuters

Израиль должен сам решить, когда начинать наземную операцию в секторе Газа. Об этом в эфире телеканала NBC заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Это решения [о начале операции], которые должен принять Израиль сам. Мы можем дать только совет», — сказал он.

Также Блинкен отметил, что США постоянно поддерживают контакт с властями Израиля.

22 октября кандидат в президенты страны, республиканец Тим Скотт заявил, что США должны продолжать помогать Израилю на фоне эскалации палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон должен очень четко это показать.

До этого глава израильских ВВС Томер Бар назвал задачей авиации страны истощение ХАМАС перед наземной операцией Армии обороны Израиля.

Накануне спикер ЦАХАЛ Авичай Адри сообщал, что Израиль ввел полную блокаду сектора Газа и готов перейти к наземной операции. По его словам, израильская сторона готова вступить в следующую фазу войны, которая является наземным маневром.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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