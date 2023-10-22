США призвали встать плечом к плечу с Израилем в войне на Ближнем Востоке

США должны продолжать помогать Израилю на фоне эскалации палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке, заявил кандидат в президенты страны, республиканец Тим Скотт, передает The Hill. По его словам, Вашингтон должен очень четко это показать.

«Мы должны стоять плечом к плечу и спина к спине без дневного света с Израилем <…> мы должны очень, очень четко заявить, что мы на стороне Израиля», — пояснил Скотт.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Палестина призвала мировое сообщество надавить на Израиль.