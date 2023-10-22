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Шольц надел еврейскую кипу на открытие синагоги в Дессау

Шольц: Германия будет защищать еврейскую жизнь «везде и всегда»

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Hendrik Schmidt/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц надел еврейскую кипу на открытие новой синагоги в городе Дессау. Фото опубликовано на его странице в соцсети X.

Он написал, что власти восполняют пробелы спустя 85 лет после разрушения синагоги. Новая синагога, отметил Шольц, показывает, что «еврейская жизнь была и остается частью Германии».

Канцлер подчеркнул, что в Германии нет места антисемитизму и разжиганию ненависти и что Германия «везде и всегда» будет защищать еврейскую жизнь.

Историческое здание синагоги еврейской общины в Дессау было разрушено 85 лет назад.

Как Шольц заявлял ранее, обеспечение безопасности Израиля и его граждан является важной задачей Германии.

17 октября Шольц посетил Израиль. Вслед за ним Тель-Авив посетил министр обороны Борис Писториус. В ходе визита он заявил, что Германия сделает все возможное, чтобы поддержать Израиль с точки зрения материального обеспечения.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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