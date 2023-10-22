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МИД РФ работает над упрощением условий безвизовых поездок в Китай

МИД РФ: россияне смогут поехать в Китай без виз в тургруппах от трех человек

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов РФ сообщил, что Минэкономразвития РФ работает с китайскими коллегами над соглашением о сокращении минимального туристических групп до трех человек и увеличении срока их безвизового пребывания до трех недель. Об этом пишет РИА Новости.

Также соглашение будет предполагать внедрение сторонами электронного документооборота.

Сейчас граждане РФ и КНР могут путешествовать между странами туристическими группами от 5 до 50 человек на срок не более 15 дней.

До этого сообщалось, что Китай потерял 98% туристов из-за COVID-ограничений и политики Пекина.

23 мая власти Москвы заявили, что безвизовый режим с Китаем разовьет туристическую отрасль. Председатель городского комитета по туризму Евгений Козлов в ходе своего выступления в рамках Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае заявлял, что китайские туристы тратят на отдыхе в России не менее $900.

Туристические компании Китая отказались от групповых туров из-за коронавируса в 2020 году.

Ранее число туристов из Китая в Москве возросло в шесть раз.

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