Мелони заявила Нетаньяху о важности гумкоридора в сектор Газа

Израилю нужно обеспечить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа, заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони на полях мирного саммита в Каире. Ее слова передает пресс-служба правительства Италии.

»[Мелони] подчеркнула важность гарантирования гуманитарного доступа в Газу», — сказала политик в ходе встречи с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху.

Согласно информации пресс-службы, Мелони обсудила с Нетаньяху перспективы создания мира в регионе и подтвердила полное право Израиля «защищать себя в соответствии с международным правом».

Накануне сообщалось, что премьер-министр Италии после посещения саммита по палестинскому вопросу, организованному в Египте, собирается отправиться в Израиль. Как передавала итальянская газета газета Corriere della Sera, Мелони планирует встретиться со своим коллегой Нетаньяху.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.