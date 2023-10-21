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Итоговое заявление по саммиту в Каире не примут из-за разногласий

SNA: саммит в Каире завершат без принятия итогового заявления из-за разногласий

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Raneen Sawafta/Reuters

Участники Каирского саммита мира, который посвящен ситуации вокруг сектора Газа, не примут итоговое заявление по завершении мероприятия. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По данным источника журналистов, между делегациями арабских государств и представителями стран Запада возникли разногласия по вопросу осуждения движения палестинских радикалов ХАМАС. Кроме того, не все согласились включить в итоговую декларацию формулировку «право Израиля на самооборону».

При этом в канцелярии организовавшего встречу президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщили, что Каир признателен странам, чьи представители приняли участие в обсуждении вопросов урегулирования ближневосточного кризиса. В заявлении говорится, что Египет продолжит работу со своими партнерами, чтобы в конечном итоге достичь поставленных целей, вне зависимости от возможных сложностей или продолжительности палестино-израильского конфликта.

Каирский саммит мира проходил 21 октября в Египте. На него приехали представители более 30 государств, а также ряда международных и региональных организаций.

Ранее сообщалось, что участники саммита в Каире осудили насилие по отношению к мирным жителям в Газе.

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