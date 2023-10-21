Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден заявил, что США способны создать новый миропорядок

Байден: человечеству нужен новый миропорядок, и США могут его создать

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии заявил, что человечеству необходим новый миропорядок, и выразил уверенность в том, что Вашингтон сможет его построить при наличии достаточной дерзости и уверенности в собственных силах, передает РИА Новости.

По его словам, у Соединенных Штатов есть возможность объединить мир так, как этого никогда не было раньше, если быть достаточно дерзкими и уверенными в себе.

«Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало довольно чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Вроде как вышел пар. Нужен новый, новый мировой порядок», — сказал американский президент.

Также он заявил, что объединение человечества на новых условиях «расширит перспективы мира, а не уменьшит их».

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден проведет переговоры в Белом доме с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем по ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее в Госдуме предложили перенести статую Свободы в Россию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий