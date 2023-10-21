Байден заявил, что США способны создать новый миропорядок

Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии заявил, что человечеству необходим новый миропорядок, и выразил уверенность в том, что Вашингтон сможет его построить при наличии достаточной дерзости и уверенности в собственных силах, передает РИА Новости.

По его словам, у Соединенных Штатов есть возможность объединить мир так, как этого никогда не было раньше, если быть достаточно дерзкими и уверенными в себе.

«Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало довольно чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Вроде как вышел пар. Нужен новый, новый мировой порядок», — сказал американский президент.

Также он заявил, что объединение человечества на новых условиях «расширит перспективы мира, а не уменьшит их».

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден проведет переговоры в Белом доме с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем по ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее в Госдуме предложили перенести статую Свободы в Россию.