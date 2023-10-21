В ХАМАС обвинили Израиль в игнорировании международных ценностей.

По мнению группировки, об этом свидетельствуют бомбардировки сектора Газа.

«Продолжающиеся бомбардировки сектора Газа оккупационными властями во время каирского саммита указывают на то, что они игнорируют все международные ценности и конвенции, что требует решительной международной позиции», — заявили в ХАМАС.

Ранее представители движения ХАМАС заявили, что контактируют со всеми посредниками для освобождения гражданских заложников. Об этом сообщил Telegram-канал движения.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан говорил, что проводит активные переговоры со сторонами палестино-израильского конфликта.

Агентство Bloomberg сообщало, что США и страны Евросоюза оказывают давление на Израиль, чтобы армия этой страны отложила наземную операцию в секторе Газа.

По информации агентства, это необходимо, чтобы выиграть время для тайных переговоров с участием Катара по освобождению заложников, захваченных ХАМАС в Израиле и перевезенных в сектор Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.