Во Франции объяснили, что поможет «зажить раны» на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на международной конференции в Египте по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. заявила, что твердо выступает за наличие двух мирно сосуществующих государств Израиля и Палестины, передает РИА Новости, ссылаясь на канал канцелярии президента Египта.

«Франция твердо выступает за два государства: государство Израиль и независимое суверенное государство Палестины. Два государства, которые мирно сосуществуют», — сказала она.

Колонна добавила, что для «заживления раны» на Ближнем Востоке необходимо прийти к консенсусу по поводу принципов, определяющих наличие двух государств и по поводу постоянной доставки гуманитарной помощи в Палестину. Она призвала к перемирию, чтобы дать возможность гражданским лицам покинуть сектор Газа.

До этого во французском Министерстве иностранных дел поддержали открытие контроль-пропускного пункта «Рафах», который предназначен для доставки первых гуманитарных грузов в сектор Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.