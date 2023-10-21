Би-би-си стала называть ХАМАС террористами после случая с красной краской

Британская телерадиокомпания Би-би-си из-за давления на нее со стороны властей и инцидента у штаб-квартиры
стала называть ХАМАС «запрещенная террористическая организация». Об этом сообщило издание Mail.
В публикации уточнили, что Би-би-си перестала использовать слово «боевики» в отношении ХАМАС.
«Вместо этого Би-би-си описывает эту группу как террористическую организацию», — отметил исполнительный директор медиагруппы Би-би-си Тима Дэви.
Он напомнил, что ХАМАС запрещена правительством Великобритании.
До этого главный офис британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне облили красной краской из-за того, что она отказалась называть радикальное движение ХАМАС террористами.
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что нежелание британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си называть палестинское движение ХАМАС террористической организацией является искажением фактов.
Ранее стало известно, что в Швеции могут начать депортировать тех, кто симпатизирует ХАМАС.