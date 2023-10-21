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Би-би-си стала называть ХАМАС террористами после случая с красной краской

Би-би-си сочла ХАМАС террористами после того, как ее офис облили краской

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Majdi Fathi/Global Look Press

Британская телерадиокомпания Би-би-си из-за давления на нее со стороны властей и инцидента у штаб-квартиры
стала называть ХАМАС «запрещенная террористическая организация». Об этом сообщило издание Mail.

В публикации уточнили, что Би-би-си перестала использовать слово «боевики» в отношении ХАМАС.

«Вместо этого Би-би-си описывает эту группу как террористическую организацию», — отметил исполнительный директор медиагруппы Би-би-си Тима Дэви.

Он напомнил, что ХАМАС запрещена правительством Великобритании.

До этого главный офис британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне облили красной краской из-за того, что она отказалась называть радикальное движение ХАМАС террористами.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что нежелание британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си называть палестинское движение ХАМАС террористической организацией является искажением фактов.

Ранее стало известно, что в Швеции могут начать депортировать тех, кто симпатизирует ХАМАС.

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